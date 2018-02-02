ГПУ попросит Раду снять неприкосновенности с Бакулина по делу "вышек Бойко", - Луценко

Речь идет о деле по "вышках Бойко". Об этом в пятницу, 2 февраля, сообщил на брифинге генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

По его словам, на данном этапе также запланировано представление в ВР с просьбой предоставить разрешение на привлечение к уголовной ответственности господина Бакулина. Это представление будет внесено на следующей неделе, - заверил генпрокурор.

Напомним, в ноябре 2017 года Генеральная прокуратура Украины вызвала на допрос бывшего президента Украины Виктора Януковича, экс-премьера Николая Азарова и его сына Алексея, экс-первого вице-премьера Сергея Арбузова, экс-министра энергетики Эдуарда Ставицкого, экс-главу "Нафтогаза" Евгения Бакулина, экс-губернатора Черкасской области Сергей Тулуб и другие.

Как сообщал УРА-Информ, генпрокурор сообщил, что следствие по делу "вышек Бойко" подходит к завершению.