ФБР могло злоупотреблять полномочиями в расследовании дела о вмешательстве Москвы в американские выборы

Республиканцы палаты представителей Соединенных Штатов Америки провели собственное расследование по дела вмешательства России в американские выборы в 2016 году.
Об этом передает The New York Times.
Сенаторы утверждают, что у них имеются доказательства того, что должностные лица ФБР и Министерства юстиции США намеренно затягивают дело и попросту "закрывают глаза" на приближенных членах команды Трампа, которые могли иметь связи с российским президентом.
Доклад зачитали вслух на встрече с журналистами, а опубликовали по разрешению Трампа. Выяснилось, что в большинстве случаев причастные к вмешательству принадлежат к команде демократов, но не республиканцев, что прибавляет действующему президенту политические очки.
Сотрудники федеральных правоохранительных органов обвиняются в превышении полномочий, собственно они же и занимались слежкой за членом команды Трампа - Картером Пейджем.
Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее член палаты представителей конгресса Соединенных Штатов Америки Эл Грин пообещал на следующей неделе поднять вопрос об импичменте президента Дональда Трампа.