22:38 02.02.2018 | Политика | Новости
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ФБР могло злоупотреблять полномочиями в расследовании дела о вмешательстве Москвы в американские выборы

Республиканцы палаты представителей Соединенных Штатов Америки провели собственное расследование по дела вмешательства России в американские выборы в 2016 году. 

ФБР могло злоупотреблять полномочиями в расследовании дела о вмешательстве Москвы в американские выборы

Об этом передает The New York Times.

Сенаторы утверждают, что у них имеются доказательства того, что должностные лица ФБР и Министерства юстиции США намеренно затягивают дело и попросту "закрывают глаза" на приближенных членах команды Трампа, которые могли иметь связи с российским президентом. 

Доклад зачитали вслух на встрече с журналистами, а опубликовали по разрешению Трампа. Выяснилось, что в большинстве случаев причастные к вмешательству принадлежат к команде демократов, но не республиканцев, что прибавляет действующему президенту политические очки.

Сотрудники федеральных правоохранительных органов обвиняются в превышении полномочий, собственно они же и занимались слежкой за членом команды Трампа - Картером Пейджем.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее член палаты представителей конгресса Соединенных Штатов Америки Эл Грин пообещал на следующей неделе поднять вопрос об импичменте президента Дональда Трампа. 

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