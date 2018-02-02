ФБР могло злоупотреблять полномочиями в расследовании дела о вмешательстве Москвы в американские выборы

Об этом передает The New York Times.

Сенаторы утверждают, что у них имеются доказательства того, что должностные лица ФБР и Министерства юстиции США намеренно затягивают дело и попросту "закрывают глаза" на приближенных членах команды Трампа, которые могли иметь связи с российским президентом.

Доклад зачитали вслух на встрече с журналистами, а опубликовали по разрешению Трампа. Выяснилось, что в большинстве случаев причастные к вмешательству принадлежат к команде демократов, но не республиканцев, что прибавляет действующему президенту политические очки.

Сотрудники федеральных правоохранительных органов обвиняются в превышении полномочий, собственно они же и занимались слежкой за членом команды Трампа - Картером Пейджем.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее член палаты представителей конгресса Соединенных Штатов Америки Эл Грин пообещал на следующей неделе поднять вопрос об импичменте президента Дональда Трампа.