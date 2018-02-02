16:30 02.02.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100185613:nastya

Депутаты получили 1,2 млн гривен компенсации за аренду жилья

Из госбюджета Украины 58 депутатов Верховной для компенсации стоимости аренды жилья или найма гостиничного номера  получили 1,2 млн гривен за январь.

Депутаты получили 1,2 млн гривен компенсации за аренду жилья

Об этом говорится в ответе аппарата Рады на запрос "Українських Новин".

Так, каждый из депутатов получил по 20 150 гривен.

Во фракции "Блок Петра Порошенко" средства предоставлены 22 из 138 нардепов, в "Народном фронте" — 11 из 81, в "Самопомощи" 8 из 25, в "Оппозиционном блоке" — 3 из 43.

Также получили компенсацию 3 из 21 депутатов фракции Радикальной партии Олега Ляшко, а также один из 20 депутатов фракции ВО "Батькивщина". В свою очередь, такую же компенсацию получили 10 из 52 внефракционных депутатов.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Черкассах городской совет во время пленарного заседания проголосовал за самороспуск."За" такое решение проголосовали минимально необходимые 22 депутата.

Поделиться
Читайте также:
 
Украина в январе сократила транзит газа почти на треть Миссия ОБСЕ поможет восстановить мобильную связь в Донбассе Сурок Тимка предсказал начало весны через шесть недель - ФОТО Посол Британии похвалила Украину за борьбу с пропагандой
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив