Депутаты получили 1,2 млн гривен компенсации за аренду жилья

Об этом говорится в ответе аппарата Рады на запрос "Українських Новин".

Так, каждый из депутатов получил по 20 150 гривен.

Во фракции "Блок Петра Порошенко" средства предоставлены 22 из 138 нардепов, в "Народном фронте" — 11 из 81, в "Самопомощи" 8 из 25, в "Оппозиционном блоке" — 3 из 43.

Также получили компенсацию 3 из 21 депутатов фракции Радикальной партии Олега Ляшко, а также один из 20 депутатов фракции ВО "Батькивщина". В свою очередь, такую же компенсацию получили 10 из 52 внефракционных депутатов.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Черкассах городской совет во время пленарного заседания проголосовал за самороспуск."За" такое решение проголосовали минимально необходимые 22 депутата.