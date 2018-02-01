В Украине раскрыли схему финансирования терроризма с помощью криптовалют - ВИДЕО

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По информации ведомства, группа граждан из России и Украины организовала в Киеве и Черкассах так называемые "фермы" по добыче криптовалют. При этом средства направлялись на закупку военной экипировки, снаряжения, оружия и боеприпасов.

Как утверждает военный прокурор, оперативники также рассекретили организатора преступной деятельности, который способствовал незаконному ввозу товаров двойного назначения.

"Часть криптовалюты перечислялась непосредственно из РФ на электронные кошельки украинских сообщников", - говорится в сообщении.

Напоследок в пресс-службе подчеркнули, что оборудование для майнинга нелегально поставлялось из Российской Федерации.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в аэропорту "Борисполь" сотрудники пограничной службы выявили незаконный ввоз на территорию Украины партии видеокарт для майнинга криптовалюты. Общая сумма оборудования составила 13 миллионов гривен.