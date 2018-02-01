20:33 01.02.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Москве назвали условия возвращения военных в СЦКК

Россия выдвинула новые условия для возвращения своих военных в Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня на Донбассе.

В Москве назвали условия возвращения военных в СЦКК

Там требуют обеспечить "нормальные, гарантированные условия для работы и пребывания их военных в СЦКК". Как заявил в четверг, 1 февраля заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин, таких условий не было создано, несмотря на направленные российской стороной четыре ноты по дипломатическим каналам.

При этом Карасин заявил, что у СЦКК должна быть прописанная и утвержденная процедура оформления документов и порядок их действий - документ, который "гарантировал бы предсказуемость пребывания российских военных в этом центре".

Кроме того, он считает, чтобы в этом центре должны были представлены Донецк и Луганск. Это тоже важное условие, - заявил он.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, российские военные из СЦКК на Донбассе 18 декабря 2017 года покинули территорию так называемой "Донецкой народной республики".

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