В Москве назвали условия возвращения военных в СЦКК

Там требуют обеспечить "нормальные, гарантированные условия для работы и пребывания их военных в СЦКК". Как заявил в четверг, 1 февраля заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин, таких условий не было создано, несмотря на направленные российской стороной четыре ноты по дипломатическим каналам.

При этом Карасин заявил, что у СЦКК должна быть прописанная и утвержденная процедура оформления документов и порядок их действий - документ, который "гарантировал бы предсказуемость пребывания российских военных в этом центре".

Кроме того, он считает, чтобы в этом центре должны были представлены Донецк и Луганск. Это тоже важное условие, - заявил он.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, российские военные из СЦКК на Донбассе 18 декабря 2017 года покинули территорию так называемой "Донецкой народной республики".