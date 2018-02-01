В Киевской области чиновник попался на взятке - ФОТО

Чиновник требовал от гражданина взятку в размере ста тысяч долларов. Как сообщает пресс-секретарь генерального прокурора Украины Юрия Луценко Лариса Сарган, сегодня прокуратурой Киевской области разоблачен сотрудник райгосадминистрации Киевской области.

За огромную суму он обещал выдать соответствующих документов на аренду земель рекреационного назначения, водного фонда и невостребованных паев на территории Переяслав-Хмельницкого района.

Задержанному уже сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного статьей Принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, полиция Харькова задержала трех патрульных, которые систематически вымогали взятки у водителей за якобы нарушение правил дорожного движения. Они останавливали машины, утверждая, что водитель выглядит пьяным. Затем забирали права и техпаспорт и запугивали административной ответственностью.