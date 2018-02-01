12:32 01.02.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В ГПУ заявили о готовности просить экстрадиции Гужвы

Генеральная прокуратура Украины готова просить у Австрии экстрадиции главного редактора издания "Страна.ua" Игоря Гужву.

В ГПУ заявили о готовности просить экстрадиции Гужвы

Это произойдет если журналист будет объявлен в розыск, следствие обратится с соответствующим запросом. Об этом в четверг, 1 февраля заявил заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин.

По его словам, накануне издание "Страна.ua" обратилось к президенту Украины заявив, что главный редактор выехал в Австрию, где попросил о политическом убежище из-за "давления со стороны властей". При этом было сказано, что главный редактор издание получал угрозы физической расправы и убийства.

Австрийские власти уже выдали ему документ о пребывании в стране, - пояснил Енин.

Напомним, Игоря Гужву обвиняли в вымогательстве. Народный депутат от фракции Радикальная партия Дмитрий Линько заявил, что редакция интернет-издания "Страна.ua" требовала от него денег за неразмещение компрометирующих материалов.

Как сообщал УРА-Информ, главный редактор интернет-газеты "Страна" Игорь Гужва попросил политическое убежище у властей Австрийской Республики. Он выехал в Вену после того, как у него закончился срок меры пресечения определенной судом и он получил законное право покинуть Украину. Там он попросил убежища в соответствии с принятой процедурой.

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