В Черкасской области без газа остался город - ФОТО

Отмечается, что в связи с полным отключением газа в городе, местные жители устроили пикет и перекрыли трассу "Киев-Днепр".

Также отмечается, газ отключен из-за долгов частной структуры - ООО "Смела Энергоинвест". К слову, долг компании достиг уже почти 200 млн гривен.

По данному факту присвоения средств должностными лицами теплоснабжающих предприятий "Смела Энергоинвест" открыто производство по признакам уголовных преступлений.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в украинских хранилищах находится 14 млрд кубометро газа. Сообщается, что на протяжении всех 24 часов газ в хранилищах не был использован в полном объеме. В течении суток было в ход пользование было выделено лишь 78 млн кубометров.