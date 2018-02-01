В Черкасской области без газа остался город - ФОТО

Все котельные в городе Смела в четверг, 1 февраля, отключили от газа. Об этом сообщает пресс-служба городского совета.
Отмечается, что в связи с полным отключением газа в городе, местные жители устроили пикет и перекрыли трассу "Киев-Днепр".
Также отмечается, газ отключен из-за долгов частной структуры - ООО "Смела Энергоинвест". К слову, долг компании достиг уже почти 200 млн гривен.
По данному факту присвоения средств должностными лицами теплоснабжающих предприятий "Смела Энергоинвест" открыто производство по признакам уголовных преступлений.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в украинских хранилищах находится 14 млрд кубометро газа. Сообщается, что на протяжении всех 24 часов газ в хранилищах не был использован в полном объеме. В течении суток было в ход пользование было выделено лишь 78 млн кубометров.