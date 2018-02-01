Украинцам не нужны квоты на покупку билетов на ЧМ-2018

Об этом передает пресс-служба ФФУ.

Кроме отказала от билетных квот, федерация категорически выступила против аккредитации своих журналистов, аналитиков и комментаторов для освещение матчей Чемпионата мира в стране агрессора. Украинская ФФ также ведет переговоры с другими футбольными федерациями про возможность частичного бойкотирования соревнований. Сам чемпионата пройдет в России 14-15 июля 2018 года.

Напомним, что украинская сборная уступила Хорватии и Исландии во время проведения квалификаций в основную сетку Мундиаля. В результате в основную часть соревнований пробилось рекордное число команд с Африканского континента. Согласно итогам квалификационных поединков на мундиаль вышли сборные Марокко, Сенегала и Туниса.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее вице-премьер российского правительства Виталий Мутко ушел с поста председателя оргкомитета чемпионата мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году.