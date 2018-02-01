Украинская армия получит новые наборы саморазогревающихся продуктов

Отмечается, что закупили 189 тысяч комплектов новых полевых суточных наборов продуктов, которые включают в себя первые и вторые блюда в удобной упаковке в комплекте с беспламенным разогревателем.

Всего для поставки продовольственного обеспечения, в прошлом году было предоставлено услуг по питанию 100 процентам личного состава ВСУ за 49 действующим договорам на сумму 3 млрд 103,7 млн гривен.

К слову, в прошлом году 23 воинских частей на новую систему продовольственного обеспечения с использованием каталога продуктов питания, что дало возможность разнообразить питание военнослужащих.

В частности, закуплены: пароконвекционные печи, современные линии раздачи и посудомоечные машины, термоконтейнеры для перевозки готовых блюд и другое современное оборудование.

На потребности Вооруженных Сил Украины по направлениям горюче-смазочных материалов и специальных жидкостей, продовольственного и вещевого обеспечения в прошлом году было предусмотрено 8 млрд 686,4 млн гривен.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", из государственного бюджета в 2018 году более 1,72 миллиардов гривен будет выделено на строительство и приобретение жилья для военнослужащих и служащих правоохранительных органов.