У боевиков в заложниках находятся 108 украинцев, - Тандит

Пропавшими без вести являются 398 человек. Об этом в среду, 31 января, во время круглого стола на тему "Как освободить пленников Кремля", заявил советник председателя Службы безопасности Украины Юрий Тандит.

По его словам, на сегодняшний день освобожден или найден 3221 человек. Вместе с тем он отказался назвать возможную дату следующего обмена пленных, пояснив, что СБУ не анонсирует будущие реализации и проведение операций по освобождению заложников, потому что в процесс освобождения привлечено очень много людей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, освобождение удерживаемых лиц было основной тема работы гуманитарной подгруппы, которая собралась в среду, 31 января, в Минске.