Статус участников боевых действий получили более 320 тысяч человек

Примечательно, что среди военнослужащих, лица рядового и начальствующего состава, работники ведомств, имеющие в своем подчинении воинские формирования, вовлеченные в АТО, он составляет 325 810 человек.

Более детальный список военнослужащих от Министерства обороны - 220 736 человек, Министерства внутренних дел - 32 471 человек, Национальной гвардии - 31 176 человек, Службы безопасности Украины - 9 898 человек. А также от Службы внешней разведки - 38 человек, Государственной пограничной службы - 18 391 человек, Государственной специальной транспортной службы- 2 241 человек.

Кроме того, 250 человек, получивших статус участника боевых действий, составляют работники предприятий, учреждений и организаций.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Константиновке Донецкой области неизвестные вандалы разгромили памятник погибшим воинам АТО.По словам полицейских, в городе поврежден памятный знак в сквере Афганцев в честь трех местных жителей, которые погибли, защищая Украину во время антитеррористической операции.