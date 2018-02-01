13:51 01.02.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Спасатели призывают украинцев не выходить на замерзшие водоемы

Сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины призывают украинцев не выходить на замерзшие водоемы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Спасатели призывают украинцев не выходить на замерзшие водоемы

По словам работников ГСЧС, лед сейчас слишком тонкий и ненадежный.

В связи с частыми перепадами температурных показателей толщина льда на украинских водоемах пока слишком тонкая и ненадежная, поэтому возникает высокая вероятность несчастных случаев. Поэтому пострадать могут стать как рыбаки, так и случайные рядовые граждане.

Так, во всех регионах Украины спасатели ежедневно отправляются к замерзшим рекам и озерам с профилактическими беседами, общаются с населением относительно соблюдения правил безопасности во избежание травматизма и гибели на воде.

Также спасатели убедительно призывают родителей присматривать за своими детьми, чтобы те не выходили на лед. Заядлым рыбакам также следует учитывать, что зимняя ловля рыбы требует особенно строгого соблюдения правил безопасности при нахождении на льду.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", украинские синоптики в ближайшие дни  на реках бассейна Припяти будет продолжаться повышение уровней воды. Ожидается также дальнейшее разрушение ледового покрова с возможными резкими колебаниями уровней воды.

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