Правительство Чехии увеличило квоту на работников из Украины

Теперь украинцам будут выдавать 19,600 рабочих виз в год, чтобы помочь местным фирмам, которые заявляют о дефиците рабочей силы. Как сообщает DW со ссылкой на Министерство иностранных дел Чехии, ежемесячно Чехия будет выдавать гражданам Украины до 800 дополнительных рабочих виз.

Вместе с тем процедура выдачи таких виз ускорится и упростится. Такое решение сегодня приняло правительство Чехии, учитывая потребности чешских работодателей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, посол Украины в Чешской Республике Евгений Перебыйнис заявил, что переизбрание президентом Чехии Милоша Земана ничего не меняет в отношениях между Прагой и Киевом.