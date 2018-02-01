00:30 01.02.2018 | Общество | Новости
100185464:Polishuk

Правительство Чехии увеличило квоту на работников из Украины

Правительство в Чехии согласилось вдвое увеличить квоты на прием работников из Украины.

Правительство Чехии увеличило квоту на работников из Украины

Теперь украинцам будут выдавать 19,600 рабочих виз в год, чтобы помочь местным фирмам, которые заявляют о дефиците рабочей силы. Как сообщает DW со ссылкой на Министерство иностранных дел Чехии, ежемесячно Чехия будет выдавать гражданам Украины до 800 дополнительных рабочих виз.

Вместе с тем процедура выдачи таких виз ускорится и упростится. Такое решение сегодня приняло правительство Чехии, учитывая потребности чешских работодателей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, посол Украины в Чешской Республике Евгений Перебыйнис заявил, что переизбрание президентом Чехии Милоша Земана ничего не меняет в отношениях между Прагой и Киевом.

Поделиться
Читайте также:
 
Игорь Гужва попросил политическое убежище в Австрии Украина получит от Италии гуманитарную помощь на два миллиона евро, - Альфано За неделю в Украине гриппом заболели более 181 тысяч украинцев Украинские войска взяли под контроль село в "серой зоне" - ВИДЕО
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив