Под Киевом полиция изъяли фальсифицированного кофе на два миллиона гривен - ФОТО

Фальсифицированная продукция была представлена несколькими видами: зерновой кофе, растворимый и кофейные напитки. Как сообщает пресс-служба Национальной полиции, во время обысков правоохранители изъяли более 250 килограммов контрафактной продукции.

При этом, для продажи использовали торговые знаки мировых производителей данной продукции. Правоохранители изъяли продукцию в цехах и точках продажи, а также оборудование, тару и записи "черновой" бухгалтерии.

По предварительным данным общая стоимость изъятого товара составила около двух миллионов гривен.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, большую контрабандную партию сигарет недавно обнаружили польские пограничники. Так, партия сигарет была обнаружена в Грубешева в грузовом поезде, который ехал с Волыни. Стоимость сигарет, согласно информации польской стороны, составляет больше 230 тысяч злотых или около 1,75 миллиона гривен по курсу НБУ.