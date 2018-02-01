11:43 01.02.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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ООН назвала конфликт на Донбассе самым смертоносным за последние 70 лет

Организация объединенных наций считает конфликт на Донбассе одним из самых кровопролитных конфликтов в Европе со времен окончания Второй мировой войны.

ООН назвала конфликт на Донбассе самым смертоносным за последние 70 лет

Об этом говорится в докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН.

По словам экспертов, в результате российской агрессии на Востоке Украины количество жертв продолжает расти, а именно среди гражданских.

Согласно отчету, только в декабре 2017 года на Донбассе были убиты 7 мирных жителей, 32 получили ранения. Это на 56 процентов больше по сравнению с ноябрем, когда были убиты пять гражданских лиц и еще 20 получили ранения.

Число жертв среди мирных жителей в декабре также стало самым большим с августа 2017 года, когда погибли или получили ранения 42 гражданских.

В целом в ООН 2017-й год назвали "одним из самых смертоносных лет" для мирных жителей восточной Украины. За эти 12 месяцев, по оценкам ООН, были убиты 105 человек и 486 получили ранения.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", управление Верховного комиссар ООН по делам беженцев утверждает, что страны Европы не выполняют свои обязательства по приему беженцев.

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