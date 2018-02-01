Каденюка похоронят в пятницу на Байковом кладбище

Как сообщает пресс-служба Государственного космического агентства Украины, попрощаться с космонавтом можно будет в клубе Кабинета министров 11 часов утра и до часу дня. Церемония открыта для всех желающих, - сообщили в пресс-службе.

Как сообщал УРА-Информ, Леонид Каденюк ушел из жизни на 68-м году жизни в Киеве.

Космонавту стало плохо когда он гулял в парке Царское Село в столице. По приезду скорой помощи, жизнь Каденюку не удалось спасти.

Напомним, Леонид Каденюк родился 28 января 1951 года в селе Клишковцы, Хотинского района Черновицкой области в семье сельских учителей. В 1995 году был отобран в группу космонавтов Национального космического агентства Украины. Прошел подготовку к космическому полету в NASA на американском космическом корабле многоразового использования как специалист по полезной нагрузке.

В период с 19 ноября по 5 декабря 1997 года Каденюк совершил космический полет на американском МТКК "Колумбия" миссии STS-87. Во время полета выполнял биологические эксперименты совместного украинского-американского опыта с тремя видами растений: репой, соей и мхом.