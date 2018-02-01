Черный список Минкульта Украины пополнился российскими актерами - ФОТО

Об этом говорится в приказе ведомства, обнародованном на сайте.

Согласно документу, на основании обращений СБУ в приказ внесли новый перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.

К слову, перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, составляет Минкультуры Украины на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, СБУ, Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Таким образом, всего в списке теперь значатся 120 человек.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", представители стран Евросоюза выдвигают свои позиции для исключения восьми офшорных стран из "черного списка". Известно, что в этот перечень могут попасть такие страны, как Панама, ОАЭ, Южная Корея, Барбадос, Гренаду, Макао, Монголия и Тунис.