14:58 01.02.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Черный список Минкульта Украины пополнился российскими актерами - ФОТО

Министерство культуры Украины внесло в черный список российского поэта-песенника Илью Резника и актера Владимира Меньшова по представлению Службы безопасности.

Черный список Минкульта Украины пополнился российскими актерами - ФОТО

Об этом говорится в приказе ведомства, обнародованном на сайте.

Согласно документу, на основании обращений СБУ в приказ внесли новый перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.

К слову, перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, составляет Минкультуры Украины на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, СБУ, Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Таким образом, всего в списке теперь значатся 120 человек.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", представители стран Евросоюза выдвигают свои позиции для исключения восьми офшорных стран из "черного списка". Известно, что в этот перечень могут попасть такие страны, как Панама, ОАЭ, Южная Корея, Барбадос, Гренаду, Макао, Монголия и Тунис.

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