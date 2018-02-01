Боевиков ОРДЛО спонсируют с помощью криптовалюты

По его словам, подобный способ спонсирования крайне трудно перекрыть или ликвидировать его источники, так как все стороны торговли криптовалютой всегда остаются анонимными. Кроме того, с помощью подобных технологий можно переправлять террористам ЛНР-ДНР крупные суммы денег, которые обналичить можно будет на месте без какого-либо серьезного риска.

Климчку утверждает, что на территории ЛНР-ДНР уже есть своя целая сеть майнеров виртуальной валюты, что создает определенные риски для нашей страны. То количество криптовалюты, которое сгенерировано на территории Украины, может без лишних препятствий со стороны государства с помощью электронных кошельков передаваться боевикам. Никакие КПП и контроль военных этому помешать не могут, здесь необходимо вмешательство СБУ.

Как сообщалось в "УРА-Информ", по последним данным, сейчас в заложниках на неподконтрольных Украине территориях Донбасса находятся 108 человек.