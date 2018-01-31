За теракт в центре Стамбула три человека получили пожизненные сроки

Об этом сообщает местное издание Daily Sabah.

Как отмечается, прокурор главных подозреваемых потребовал 13 пожизненных сроков. В частности, 12 за убийство 12 немецких туристов и еще один - за попытку свергнуть действующий конституционный строй.

Также сообщается, что злоумышленников также признали виновными в попытке убийства 16 человек. В тот момент люди получили серьезные ранения во время антитеррористической операции.

При этом еще 22 задержанных по делу о теракте в Стамбуле были оправданы.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", премьер-министр Украины Владимир Гройсман подписал распоряжение о выделении 700 тыс. грн помощи семьям украинцев, которые погибли 20 января в результате теракта в отеле Афганистана.