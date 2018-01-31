За неделю в Украине гриппом заболели более 181 тысяч украинцев

Вместе с тем в некоторых областях зафиксированы отдельные случаи лабораторно подтвержденного гриппа. Об этом говорится в информационном бюллетене "Грипп и ОРВИ в Украине" за четвертую неделю месяца Центра общественного здоровья.

При этом в бюллетене указано, что за отчетную неделю гриппом и ОРВИ заболели 181 287 человек, из них 66,4% дети до 17 лет. Интенсивный показатель составляет 467,3 на 100 тысяч населения, что не превышает эпидпорог по Украине, на 13,8% больше прошлой неделе и на 19,9% меньше аналогичного периода прошлого сезона.

По сравнению с прошлой неделей показатель темпа прироста заболеваемости среди взрослых и детей до 17 лет увеличился на 5,5%, и 18,6% соответственно.

Самый высокий интенсивный показатель зарегистрирован в Киевской - 739,4, самый низкий - в Закарпатской областях - 242,6 на 100 тыс. населения.

Госпитализированы были 3,4% лиц от общего количества заболевших, что на уровне прошлой недели. Среди госпитализированных больше детей 0-4 года.

Летальных случаев за осложнений после гриппа не зарегистрировано.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Виннице местные власти с сегодняшнего дня, среды 31 января, закрывают все школы. Такое решение было принято из-за вспышки гриппа и острых респираторных вирусных инфекций. Как сказано на сайте Винницкого городского совета, такие меры необходимы для предотвращения распространения гриппа и ОРВИ среди детей. Вынужденные каникулы продлятся до 6 февраля.