15:30 31.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Высший совет правосудия остановил работу судов Крыма и Донбасса - ФОТО

Высший совет правосудия прекратил работу местных и апелляционных судов на оккупированных территориях Крыма и Донбасса. 

Высший совет правосудия остановил работу судов Крыма и Донбасса - ФОТО

Таким образом, ВСП прекратил 36 судов в Крыму, 31 - в Донецкой области и 17 - в Луганской области. Соответствующее решение от 25 января опубликовано на сайте органа.

Как отмечается, девятого января 2018 года в Высший совет правосудия поступило представление председателя Верховного Суда о прекращении работы судов в Автономной Республике Крым, Донецкой и Луганской областях.

"Представление внесено в связи с мерами по борьбе с терроризмом на территориях, где расположены суды, и с целью обеспечения надлежащего перевода судей на постоянное место работы в другие суды того же уровня без конкурса. Учитывая изложенное, Высший совет правосудия постановил прекратить работу местных и апелляционных судов", — говорится в сообщении.

В пресс-службе ВСП также сообщается, что украинские суды действовали на оккупированных территориях до 2014 года.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ"Высший совет правосудия уволил судью Днепровского районного суда Киева Александра Дзюбу за аресты активистов Майдана 2013-2014 годов.

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