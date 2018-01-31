В Украине зафиксирован первый случай дифтерии в этом году

Сейчас заболевший находится в инфекционном отделении. Врачи подтвердили у него диагроз лабораторно.

По данным медиков в поселке Рубежное Луганской области 31-летний местный житель обратился в больницу еще на прошлой неделе. Сегодня он находится в инфекционном отделении Рубежанской больницы.

Как пояснили в среду, 31 января, врачи, у него локализованная и нетоксичная форма дифтерии. При этом по данным медиков заболевший в детстве получил все профилактические прививки.

Напомним, в Министерстве здравоохранения Украины ранее предупреждали о возможной вспышке дифтерии и столбняка.

Как сообщал УРА-Информ, в Виннице местные власти с сегодняшнего дня, среды 31 января, закрывают все школы. Такое решение было принято из-за вспышки гриппа и острых респираторных вирусных инфекций. Как сказано на сайте Винницкого городского совета, такие меры необходимы для предотвращения распространения гриппа и ОРВИ среди детей. Вынужденные каникулы продлятся до 6 февраля.