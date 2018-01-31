11:35 31.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В среду в Минске состоится очередное заседание контактной группы по Донбассу

В Минске в среду, 31 января, на очередное заседание соберется Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе.

В среду в Минске состоится очередное заседание контактной группы по Донбассу

На предыдущей встрече 18 января стороны в Минске обменялись списками удерживаемых лиц. Таким образом, следующее освобождение должно произойти в кратчайшие сроки.

Вместе с тем украинская сторона также продолжала лоббировать инициативу Международного комитета Красного Креста по созданию международного механизма поиска пропавших без вести.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, после заседания Трехсторонней контрактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе пресс-секретарь украинского представителя на переговорах Леонида Кучмы Дарка Олифер отметила, что освобождение заложников является основным направлением работы гуманитарной подгруппы. Следующее освобождение должно произойти в кратчайшие сроки, - написала она на своей страничке в социальной сети.

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