В среду в Минске состоится очередное заседание контактной группы по Донбассу

На предыдущей встрече 18 января стороны в Минске обменялись списками удерживаемых лиц. Таким образом, следующее освобождение должно произойти в кратчайшие сроки.

Вместе с тем украинская сторона также продолжала лоббировать инициативу Международного комитета Красного Креста по созданию международного механизма поиска пропавших без вести.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, после заседания Трехсторонней контрактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе пресс-секретарь украинского представителя на переговорах Леонида Кучмы Дарка Олифер отметила, что освобождение заложников является основным направлением работы гуманитарной подгруппы. Следующее освобождение должно произойти в кратчайшие сроки, - написала она на своей страничке в социальной сети.