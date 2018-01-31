В нашей стране школы массово закрываются на карантин

Из-за эпидемии гриппа закрывают школы во многих городах Украины. На карантин отправились школы в Виннице, Житомире, Запорожье, Славянске, а также в Днепропетровской области и Закарпатье.
Об этом сообщают украинские СМИ.
Однако на длительные каникулы закрывают те учебные заведения, где превышен эпидемический порог.
Так, с 31 января по 6 февраля не будут работать все школы Винницы. По данным департамента здравоохранения, в городе с начала эпидемического сезона зарегистрировали 38 836 случаев заболеваний гриппом и ОРВИ. Из них 22 728 заболевших - дети.
Также карантин объявили в Береговском и Виноградовском районах Закарпатья.
Более ста классов закрыли на карантин в Днепропетровской области: в Днепре, Каменском, Кривом Роге, Никополе и Павлограде.
В Запорожье из-за гриппа и ОРВИ на преждевременные каникулы пошли 38 классов.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в нашей стране в последнее время наблюдается острое заболевание корью, число страдающих от болезни продолжает расти и уже превысило две тысячи человек.