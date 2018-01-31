Украинские войска взяли под контроль село в "серой зоне" - ВИДЕО

Они находится в "серой зоне" на линии разграничения. Как сообщает в среду, 31 января, Министерство обороны Украины, наши войска зашли в село несколько дней назад.

Противник, конечно, время от времени пытается вернуть утраченное. Днем даже работают снайперы и стрелковое оружие, ночью местами постреливают из крупнокалиберных пулеметов.

Но наши войска уже крепко вцепились в этот кусок земли, потому что это кусок нашей земли, - говорится в сообщении.

Напомним, по данным Всеукраинской переписи населения, в 2001 году в селе проживало 124 человека. Сейчас в селе осталось менее 20 жителей. Село не газифицировано, с лета 2014 года – обесточено.

Как сообщал УРА-Информ, минувшие сутки вторник, 30 января, в зоне проведения антитеррористической операции были не спокойными. Боевики три раза открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины. К сожаление, вчера не обошлось без потерь. В результате боевых действий один украинский военнослужащий погиб, еще двое получили ранения.