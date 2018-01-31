Мосийчук подал в суд на Сытника

Иск против главы НАБУ подал народный депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук. Как сообщает пресс-служба Окружного суда, истец просит суд признать противоправной бездеятельность директора НАБУ, который не издал приказ о необходимости предварительного установления Национальным агентством по предупреждению коррупции фактов нарушения антикоррупционного законодательства во вермя проверки электронной декларации до начала досудебного расследования дел по статьям Декларирование недостоверной информации и Незаконное обогащение Уголовного кодекса Украины.

При этом Мосийчук просит суд обязать Сытника издать соответствующий приказ.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Соломенский районный суд города Киева оштрафовал главу Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника за административное правонарушение. При этом сумма штрафа составила 1700 гривен. Как сообщила в среду, 17 января, пресс-секретарь Соломенского суда, суд вынес решение, которым признал виновным Артема Сытника и взыскал штраф в сто необлагаемых минимумов доходов граждан.