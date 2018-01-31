Италия примет участие во внедрении скоростного ж/д-сообщения в Украине

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства инфраструктуры Украины.

Примечатекльно, что по этому поводу уже состоялась встреча руководителей Мининфраструктуры и компании Italferr. В ходе встречи была договоренность о начале подготовки технико-экономической документации для внедрения высокоскоростного железнодорожного сообщения в Украине.

По словам министра инфраструктуры Владимира Омеляна, Italferr привлекают к разработке скоростного сообщения Одесса-Киев-Львов.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", скоростной поезд Интерсити, который следовал из Киева во Львов, неизвестные забросали камнями во время движения. Один из злоумышленников разбил окно возле которого сидела певица Руслана.