10:21 31.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Италия примет участие во внедрении скоростного ж/д-сообщения в Украине

Итальянская государственная компания Italferr примет участие во внедрении высокоскоростного железнодорожного сообщения в Украине.

Италия примет участие во внедрении скоростного ж/д-сообщения в Украине

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства инфраструктуры Украины.

Примечатекльно, что по этому поводу уже состоялась встреча руководителей Мининфраструктуры и компании Italferr. В ходе встречи была договоренность о начале подготовки технико-экономической документации для внедрения высокоскоростного железнодорожного сообщения в Украине.

По словам министра инфраструктуры Владимира Омеляна, Italferr привлекают к разработке скоростного сообщения Одесса-Киев-Львов.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", скоростной поезд Интерсити, который следовал из Киева во Львов, неизвестные забросали камнями во время движения. Один из злоумышленников разбил окно возле которого сидела певица Руслана.

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