23:27 31.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Игорь Гужва попросил политическое убежище в Австрии

Главный редактор интернет-газеты "Страна" Игорь Гужва попросил политическое убежище у властей Австрийской Республики.

Игорь Гужва попросил политическое убежище в Австрии

Он выехал в Вену после того, как у него закончился срок меры пресечения определенной судом и он получил законное право покинуть Украину. Там он попросил убежища в соответствии с принятой процедурой.

Об этом в среду, 31 января, на своей страничке в Facebook сообщила заместитель главного редактора издания Светлана Крюкова. Вместе с тем она заверила, что Гужва остается главным редактором издания и продолжает руководить "Страной" из-за границы. Напомним, 22 августа суд продлил меру пресечения главному редактору издания "Страна" Игорю Гужве.

Как сообщал УРА-Информ, о задержании Гужвы поздно вечером 22 июня 2017 года сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в своем Facebook. По его словам, согласно материалам Государственной фискальной службы Украины и прокуратуры Киева, Гужва требовал и получил десять тысяч долларов за неразмещение компроментирующих материалов на действующего политика.

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