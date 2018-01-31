Игорь Гужва попросил политическое убежище в Австрии

Он выехал в Вену после того, как у него закончился срок меры пресечения определенной судом и он получил законное право покинуть Украину. Там он попросил убежища в соответствии с принятой процедурой.

Об этом в среду, 31 января, на своей страничке в Facebook сообщила заместитель главного редактора издания Светлана Крюкова. Вместе с тем она заверила, что Гужва остается главным редактором издания и продолжает руководить "Страной" из-за границы. Напомним, 22 августа суд продлил меру пресечения главному редактору издания "Страна" Игорю Гужве.

Как сообщал УРА-Информ, о задержании Гужвы поздно вечером 22 июня 2017 года сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в своем Facebook. По его словам, согласно материалам Государственной фискальной службы Украины и прокуратуры Киева, Гужва требовал и получил десять тысяч долларов за неразмещение компроментирующих материалов на действующего политика.