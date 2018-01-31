Германия разрешила России строить в своих водах Северный поток-2

Об этом сообщает пресс-служба компании Nord Stream 2 AG.

Примечательно, что строительство начнется в территориальных водах Германии и сухопутной части в районе Любмина вблизи Грайфсвальда. Горное ведомство Штральзунда выдало официальное разрешение на строительство 55-километрового участка газопровода в соответствии с Законом об энергетической промышленности.

В компании отмечают, что строительство газопровода соответствует всем экологическим и правовым нормам, а также Nord Stream 2 AG выполняет свои обязательства перед странами Европы.

Получение разрешений от России, Финляндии, Швеции и Дании ожидается по графику.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", государственный секретарь США Рекс Тиллерсон видит опасность для Европы в строительстве "Северного потока 2".