За год украинские пограничники остановили контрабанду товаров на 1,6 млрд гривен

Отмечается, что таможнями ГФС возбуждено почти 32,3 тыс. дел о нарушении таможенных правил. Общая стоимость задержанных грузов составила более 1,59 млрд гривен.

Из них в 7 тысячах дел были изъяты предметы нарушений на сумму более 746 млн гривен. Количество возбужденных дел в 2017 году почти на треть превышает показатель 2016 года.

Тогда было возбуждено 23,2 тыс. дел на сумму более 2,09 млрд гривен. За 2017 год было установлено 2,7 тыс. случаев нарушения при перемещении продовольственных товаров. Общая сумма составила почти 67,9 млн гривен.

В общем таможенники передали на рассмотрение суда почти 7,8 тыс. дел на сумму более 1,47 млрд гривен. В результате судом принято решение о конфискации предметов правонарушений на сумму более 433,56 млн гривен и наложено штрафов на сумму более 401,57 млн гривен.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой разоблачили на взятке главного государственного инспектора отдел таможенного оформления таможенного поста "Запорожье-аэропорт".