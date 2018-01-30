В Украине появилась своя "уличная армия"

В понедельник вечером, 29 января, партия Национальный корпус, во главе с основателем"Азова", депутатом Рады Андреем Билецким, показала свою так называемую "дружину".

600 человек прошлись от Аллеи Небесной Сотни по Крещатику и закончили путь в крепости Косой капонир. После этого они дали присягу.

При этом целью создания дружины является обеспечение порядка на улицах украинских городов и обеспечение с помощью силы, о чем прямо заявляют на своей странице организаторы патруля - "Нас много. Мы не боимся использовать Силу, чтобы установить на улицах Украинский Порядок!", - сказано в сообщении.

Вместе с тем они заверили, что будут патрулировать улицы бесплатно, потому что полиции "мало и она не вся кристально чистая"

В свою очередь советник министра внутренних дел Иван Варченко пояснил, что законодательство Украины предусматривает регистрацию общественных организаций, которые осуществляют помощь правоохранительным органам в охране общественного правопорядка и государственной границы, но такие действия должны быть скоординированными с правоохранителями.

Он также заверил, что они имеют право осуществлять охрану общественного порядка совместно с сотрудниками Национальной полиции или Национальной гвардии и то, что сейчас появляются организации абсолютно законно.

Советник сообщил, что дружины пользуются теми же правами и обязанностями, которые имеет любой другой гражданин. Варченко в случае нарушения закона, каждый гражданин имеет право и порой обязан на него отреагировать, однако граждане не могут выполнить значительное количество функций, которые имеют право только полицейские.

Мы бы очень советовали всем гражданам, которые хотят использовать, например, спецсредства, или осуществлять полноценную работу по охране общественного порядка, включаться в работу таких организаций, которые официально действуют совместно с Национальной полицией, - отметил Варченко.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве в понедельник утром 29 января, вновь стреляли. В результате инцидента погиб один человек. Еще один получил ранения и скорая помощь увезла его в больницу.