22:34 30.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100185378:Polishuk

В Украине начались сборы резервистов - ФОТО

В Сухопутных войсках Вооруженных сил Украины начались сборы резервистов на базе одной из воинских частей в Харьковской области.

В Украине начались сборы резервистов - ФОТО

К учебным сборам привлечено более 700 военнообязанных, в том числе почти 30 офицеров запаса. Как сообщает во вторник, 30 января, пресс-служба Министерства обороны Украины, учебные сборы резервистов проводятся для проверки готовности воинских частей в случае необходимости доукомплектовать боевые подразделения военнообязанными из состава оперативного резерва первой очереди.

Во время учений они восстанавливают практические навыки по своим военно-учетным специальностям. Некоторые изъявляют желание пройти службу по контракту.

В оборонном ведомстве также напомнили, что за 2017 год во время проведения таких сборов ряды военнослужащих военной службы по контракту пополнили более 300 человек.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее в Минобороны сообщали, что к оперативному резерву ВСУ уже было зачислено примерно 136 тысяч резервистов.

Поделиться
Читайте также:
 
В Черновцах возле остановки машина сбила трех человек - ФОТО, ВИДЕО На юге Марокко впервые за 50 лет выпал снег - ФОТО, ВИДЕО В среду в Украине небольшой мокрый снег и сильный ветер В Париже уровень воды в Сене снижается - ФОТО, ВИДЕО
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив