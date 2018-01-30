В Украине начались сборы резервистов - ФОТО

К учебным сборам привлечено более 700 военнообязанных, в том числе почти 30 офицеров запаса. Как сообщает во вторник, 30 января, пресс-служба Министерства обороны Украины, учебные сборы резервистов проводятся для проверки готовности воинских частей в случае необходимости доукомплектовать боевые подразделения военнообязанными из состава оперативного резерва первой очереди.

Во время учений они восстанавливают практические навыки по своим военно-учетным специальностям. Некоторые изъявляют желание пройти службу по контракту.

В оборонном ведомстве также напомнили, что за 2017 год во время проведения таких сборов ряды военнослужащих военной службы по контракту пополнили более 300 человек.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее в Минобороны сообщали, что к оперативному резерву ВСУ уже было зачислено примерно 136 тысяч резервистов.