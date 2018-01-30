В Одесской области остаются без света семь населенных пунктов

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, бригады облэнерго продолжают вести восстановительные работы.

Вместе с тем в ГосЧС сегодня предупреждают об усилении порывов ветра.

По данным Укргидрометцентра, порывы ветра во вторник могут достигать 15-20 метров на секунду.

Кроме того, 30-31 января, из-за оттепели, ожидается подъем уровней воды в реках. В частности, это касается рек бассейнов Сяна и Днестра в Львовской и Ивано-Франковской областях. Тут вода может подняться на 0,2-0,8 метра, а также рек бассейна Западного Буга - на 0,1-0,5 метров.

В ведомстве предупредили о возможном разрушении ледового покрова, местами ледоход, и формирование заторов льда с резким колебанием уровней воды, возможное при этом.

А вот в горах Ивано-Франковской и высокогорье восточной части Закарпатской областей, по данным синоптиков, 30 января, в связи со снегопадом и метелями, ожидается значительная снеголавинная опасность третье уровня.

Напомним, сильные снегопады, которые прошли в Одесской области еще 18 января, обесточили более 500 населенных пунктов в области. С тех пор в городах и селах постепенно восстанавливают электроснабжение.

Как сообщал вчера УРА-Информ, по состоянию на утро понедельника в Украине оставались без электроснабжения 12 населенных пунктов. Все они - в Одесской области. Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, бригады облэнерго продолжают вести восстановительные работы.