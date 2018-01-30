В Кропивницком остановилась самая большая котельная

Об этом сообщает во вторник, 30 января горсовет Кропивницкого в соцсети Facebook.

По информации ведомства, в связи с порывом теплосети Ш-800 ТК-№7 будет остановлена Юго-Западная котельная. Также в горсовети подчеркнули, что сроки остановки будут длится до окончания ремонтных работ. Поэтому, когда именно котельная заработает в штатном режиме пока неизвестно.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Кропивницком от газоснабжения недавно были отключены семь газовых котелень. Всего по городу с коммунальными домами и домами ОСМД без тепла остались 115 жилых домов, три детсада, а также две школы и два училища.