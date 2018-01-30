В ГПСУ заявили, что 400 тыс. украинцев посетили ЕС без виз

Соответствующие заявление сделал председатель Государственной пограничной службы Петр Цигикал.

По его словам, с начала введения безвизового режима упрощенным порядком поездок в Европу воспользовались почти 400 тысяч украинцев.

Кроме того, Цигикал добавил, что в рамках либерализации визового режима ГПСУ получила доступ к базам данных Интерпола, благодаря чему за этот период выявлено 2,1 тыс. разыскиваемых лиц.

"В рамках усиления контроля за въездом иностранцев в сжатые сроки была развернута система фиксации биометрических данных. С начала года контроль прошли 57 тысяч иностранцев, в т.ч. 42 тысячи россиян", - сообщил он.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", вскоре украинские паспорта будут изготовлять вблизи линии разграничения с оккупированными территориями Донбасса.