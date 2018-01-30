Суд приговорил "Топаза" к восьми годам тюрьмы

Суд признал его виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями Уголовного Кодекса Украины Посягательство на территориальную целостности и неприкосновенность Украины, Массовые беспорядки и Незаконное завладение транспортным средством.

При этом председательствующий судья Викторм Попрасом, оглашая приговор отметил, что согласно первой статье ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы, по второй в виде шести лет лишения свободы и по третьей - семь лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему по праву собственности имущества.

Таким образом, на основании УК Украины наказание по совокупности преступлений определяется путем частичного сложения назначенных наказаний и окончательно назначить Кромскому Игнату Владимировичу наказание в виде восьми лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему на правах собственности имущества, - пояснил судья.

Суд также указал, что часть предварительного заключения должна быть засчитана в срок отбывания наказания из расчета день за два. После 20 июня 2017 года предварительное заключение засчитывается в срок отбывания наказания из расчета один к одному. Таким образом, в соответствии с приговором Кромскому надо провести в тюрьме еще около двух лет.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Кромской был задержан в рамках уголовного дела, открытого по факту захвата 1 марта здания Харьковской областной госадминистрации. Его обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных статьями Незаконное завладение транспортным средством, Участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся погромами, поджогами и уничтожением имущества, Посягательство на территориальную целостность Украины Уголовного кодекса Украины.

29 марта суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. 7 апреля Кромской, срезав браслет, сбежал. В апреле его вновь задержали сотрудники СБУ, однако 12 сентября Киевский райсуд Харькова изменил меру пресечения для Кромского на личное обязательство.

3 октября в Киевский райсуд Харькова повторно направлен обвинительный акт в отношении Кромского. 6 ноября из-за того, что Кромской не явился в органы следствия суд дал разрешение на его задержание и принудительную доставку в суд для избрания меры пресечения.