00:30 30.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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СБУ задержала за взятку прокурора Волынской области - ФОТО

В Волынской области в понедельник, 29 января, следователи Службы безопасности Украины задержали местного прокурора.

СБУ задержала за взятку прокурора Волынской области - ФОТО

Сегодня же задержанному объявлено о подозрении в получении взятки. Как сообщает пресс-центр СБУ, чиновник требовал две тысячи долларов от жены одного из осужденных за решение вопроса о досрочном освобождении ее мужа.

Как "посредника" для получения денег прокурор привлек свою знакомую. Злоумышленник был задержан в Луцке после получения всей суммы взятки.

В рамках открытого уголовного дела по соответствующей статье Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, следователи Управления СБУ во Львовской области провели задержание двух железнодорожников. Ими оказались два сотрудника Железнодорожного отдела полиции Львовщины.

Мужчины систематически занимались вымогательство с целью получения неправомерной выгоды. Правоохранители задержали оперативников во время получения очередной взятки в размере двух тысяч долларов от местной жительницы, для якобы закрытия уголовного дела против ее сына.

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