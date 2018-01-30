СБУ ликвидировала схему взяток на таможне харьковского аэропорта - ВИДЕО

Должностные лица таможенного поста "Харьков-аэропорт" организовали механизм вымогательства с пассажиров, обещая скрывать от соответствующих служб иностранных государств фактов вывоза из Украины подакцизных товаров.

Как сообщает пресс-службы СБУ, информирование партнерских таможенных служб других стран предусмотрены соответствующими протоколами к Соглашению об ассоциации Украины с Европейским Союзом для совместного выявления и пресечения правонарушений.

Во время досудебного расследования правоохранители зафиксировали пять фактов получения таможенниками взяток от авиапассажиров на общую сумму 20 тысяч гривен.

Во время одного из них сотрудники СБУ задержали злоумышленников в помещении Международного аэропорта "Харьков". Он получал очередную взятку в размере шесть тысяч гривен.

Полиция открыта против задержанных уголовное дело по статье Получение неправомерной выгоды Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения задержанному и другим фигурантам уголовного производства в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальная полиция Украины совместно с сотрудниками Генеральной прокуратуры Украины провели задержание сотрудника облуправления Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.