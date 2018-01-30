13:15 30.01.2018 | Общество | Новости
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Родственники жертв MH17 выиграли суд по делу против Гиркина

Группа родственников жертв авиакатастрофы рейса MH17 выиграла дело в американском суде против российского боевика Игоря Гиркина боее известного как "Стрелков".

Родственники жертв MH17 выиграли суд по делу против Гиркина

Соответствующие документы Окружного суда Соединенных Штатов Америки по Северному округу штата Иллинойс получила нидерландская телепрограмма ZEMBLA. Родственники 25 погибших в катастрофе MH17 в небе над Донбассом обратились в суд с требованием компенсации.

Судебное производство открыли против Игоря Гиркина, который на тот момент был командиром боевиков и "министром обороны" так называемой "Донецкой народной рспублики". Согласно решению суда, суммарная компенсация родственникам жертв трагедии должна составить 400 миллионов долларов.

Вместе с тем шансов получить компенсацию у родственников тактически нет, поскольку

Гиркин не явился на заседание суда, по зарегистрированному в Москве адресу его также не нашли. Адвокаты родственников жертв катастрофы заявили о намерении просить ареста его имущества.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Boeing-777 "Малазийских авиалиний" сбили над Донбассом 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли. Среди пассажиров было 80 несовершеннолетних, в том числе три малолетних ребенка. Международная следственная комиссия подтвердила, что именно РФ поставила сепаратистам "Бук", из которого был уничтожен самолет.

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