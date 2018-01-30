Родственники жертв MH17 выиграли суд по делу против Гиркина

Соответствующие документы Окружного суда Соединенных Штатов Америки по Северному округу штата Иллинойс получила нидерландская телепрограмма ZEMBLA. Родственники 25 погибших в катастрофе MH17 в небе над Донбассом обратились в суд с требованием компенсации.

Судебное производство открыли против Игоря Гиркина, который на тот момент был командиром боевиков и "министром обороны" так называемой "Донецкой народной рспублики". Согласно решению суда, суммарная компенсация родственникам жертв трагедии должна составить 400 миллионов долларов.

Вместе с тем шансов получить компенсацию у родственников тактически нет, поскольку

Гиркин не явился на заседание суда, по зарегистрированному в Москве адресу его также не нашли. Адвокаты родственников жертв катастрофы заявили о намерении просить ареста его имущества.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Boeing-777 "Малазийских авиалиний" сбили над Донбассом 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли. Среди пассажиров было 80 несовершеннолетних, в том числе три малолетних ребенка. Международная следственная комиссия подтвердила, что именно РФ поставила сепаратистам "Бук", из которого был уничтожен самолет.