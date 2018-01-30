Под Полтавой потушили свалку, которая горела более двух суток - ФОТО, ВИДЕО

Возгорание не могли потушить более двух суток. Как сообщает пресс-служба Государственной служба по чрезвычайным ситуациям, огонь полностью ликвидировали в 16 часов 45 минут.

Как отметили в ведомстве, глубина прогаров достигала одного метра. Для бесперебойной подачи воды от реки Коломак прокладывалась рукавная линия протяженностью в тысячу метров.

С огнем боролся 31 спасатель с помощью восьми единиц спецтехники.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, пожар на территории Полтавской городской свалки твердых бытовых отходов возник еще около трех часов дня понедельника, 29 января. Установлено, что горит мусор на площади 200 квадратных метров.