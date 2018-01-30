На юге Марокко впервые за 50 лет выпал снег - ФОТО, ВИДЕО

Температура воздуха в африканской стране сейчас находится около нуля градусов. Местные метеорологи заявили, что снег выпал из-за больших объемов холодного воздуха, поступающего из Северной Европы.

Как сообщает местное издание Morocco World News, сегодня в стране прошли настоящие снегопады. Населенные пункты покрыты толстым слоем снега.

Вместе с тем, несмотря на холод, многие люди вышли на улицу, чтобы насладиться снегопадом.

По словам метеорологов, сейчас Марокко находимся под влиянием очень низкого давления с очень холодными температурами, которые могут достигать минус 1 градуса.

Из-за снегопадов в стране заблокированы некоторые дороги. Ожидается, что будут задержки и в воздушном сообщении.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 7 января в африканской пустыне Сахара выпал снег. Всего выпало около 40 сантиметров осадков. К концу дня снег начал таять.