14:33 30.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Кабмин обещает к 2020 году широкополосный доступ к интернету на 80% территории Украины - ФОТО

Украинское правительставо надеется, что к 2020 году более 70-80% территории страны будет покрыто широкополосным доступом к интернету.

Кабмин обещает к 2020 году широкополосный доступ к интернету на 80% территории Украины - ФОТО

Об этом заявил министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив, передает пресс-служба Минэкономразвития.

Согласно его словам, около 5,5 млн граждан имеют доступ к высокоскоростному интернету. Однако до 2020 года его команда планирует обеспечить покрытие широкополосным доступом к интернету более 70-80% территории Украины. Поэтому, в настоящее время для этого необходимо привлечь дополнительные инвестиции в объеме 3 млрд долларов.

"Это основа цифровой экономики. Еще надо усовершенствовать цифровое законодательство и сформировать цифровые компетенции граждан", - отметил украинский министр.

К слову, доступом к интернету до 2020 года планируется охватить 15 млн пользователей. Также в планах Минэкономразвития обеспечить доступ к глобальной сети для 7 из 10 домохозяйств. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинские пользователи теперь не смогут бесплатно работать в интернет-сервисе Google Диск.Для обыкновенных юзеров в доступ будет предоставлена программа Backup and Sync, но для использования сервиса на корпоративном уровне потребуется платная версия программы Drive File Stream. 

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