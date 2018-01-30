Из Стамбула во Львов запустят ежедневный рейс

Отмечается, что в дополнение к уже выполняющимся рейсам по понедельникам, средам, четвергам, пятницам и воскресеньям добавятся два маршрута по вторникам и субботам.

В феврале 2017 года турецкий авиаперевозчик увеличил частоту полетов на этой линии с трех до пяти рейсов в неделю.

Это стало возможным после того, как в октябре 2016 года турецкие и украинские авиационные власти договорились о снятии ограничений на полеты по маршруту Киев-Анкара. Также увеличили квоту полетов на маршрутах из региональных аэропортов Украины в Стамбул. В частности, квота на линии Львов-Стамбул тогда была увеличена с 7 до 14 рейсов в неделю для каждой из сторон.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", украинские авиакомпании могут вскоре смогут летать по новому авиарейсу в Чехию. Известно, что новый рейс из Брно во Львов начнут выполнять с марта-апреля 2018 года, частота которых будет составлять два раза в неделю.