14:15 30.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Число заболевших корью в Запорожье превысило 140 человек

С начала текущего года в Запорожской области было зарегистрировано более 100 случаев заболевания корью. Так, по меньшей мере, в Запорожье – 47, в области 101 заболевший.

Число заболевших корью в Запорожье превысило 140 человек

Об этом сообщили в Запорожском областном лабораторном центре Минздрава.

Как отмечается, у большей части заболевших не было прививок от кори или же были нарушены сроки проведения таких прививок.  По словам медиков,  единственным мероприятием профилактики кори является вакцинация.

В Минздраве также сообщается, что с октября по декабрь 2017 года в Запорожской области было зарегистрировано около 200 случаев кори.

К сожалению, вспышка заболеваемости зарегистрирована в Васильевском районе, где за месяц 41 случай. При этом еще в нескольких районах области от одного до четырех случаев кори.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Николаеве по состоянию на воскресенье, 28 января, в больницу попали 44 человека с подозрением на гепатит А. При этом в областной детской инфекционной больнице находятся два ребенка.

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