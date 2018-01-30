50 тыс. человек зарегистрировались на онлайн-курсы повышения квалификации учителей, - Гриневич

Соответствующие заявление сделала министр образования и науки Украины Лилия Гриневич во время презентации онлайн-курса для учителей начальной школы. Как стало позже известно, педагоги будут обучать 1-й класс с сентября текущего года.

По словам Гриневич, такая онлайн-регистрация началась еще в январе, а первый этап ее стартует с февраля месяца. На сегодняшний день в этой программе, по меньшей мере, 50 тысяч зарегистрированных учителей.

"У нас ориентировано 22 тысячи учителей должны пройти именно это повышение квалификации. То есть это свидетельствует о большом запросе и интересе, в чем суть учебного процесса в новой украинской школе. И это все будет комбинироваться с очным обучением", - подчеркнула министр образования и науки Украины.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", по результатам первого квартала 2018 года размер минимальной зарплаты могут повысить до 4200 гривен в месяц. Кроме того, с января этого года должна повыситься зарплата учителей на четверть, о чем было заявлено в Министерстве образования в конце 2017-го.