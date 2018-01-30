Ночью жители Земли увидят три астрономические явления

Последний раз подобное случалось 30 декабря 1982 для Восточного полушария и 31 марта 1866 для Западного полушария. Как сообщают USAtoday и AccuWeather, полное лунное затмение смогут увидеть только жители центральной и западной частей Северной Америки.

"Голубое кровавое суперлуние" начнется на рассвете 31 января. Таким образом, во время полного затмения Луна окажется в тени Земли.

"Голубой Луной" называется второе полнолуние, приходящаяся на один календарный месяц. А суперлуние - это момент наибольшего сближения Луны и Земли.

Вместе с тем 31 января жители Центральной и Восточной Азии, Индонезии, Новой Зеландии и почти всей Австралии смогут наблюдать уникальное явление - лунное затмение. Это будет полное затмение Луны.

В этот день оно станет первым полным затмением почти за 152 года. Следующий раз, когда можно будет наблюдать это явление - 31 декабря 2028 года, а после этого - 31 января 2037 года. Оба этих затмения будут полными.

При этом 31 декабря 2009 года было частичное затмение. Продолжительность полной фазы затмения составит 77 минут. Это будет полное затмение, которое включает в себя вторую полную луну месяца, в народе ее называют Голубой Луной.

Затмение будет проходить посреди ночи, и в это время Тихоокеанский океан будет повернут к луне. Центральная и Восточная Азия, Индонезия, Новая Зеландия и большая часть Австралии получат прекрасный обзор этого лунного шоу на вечернем небе. Двигаясь дальше на запад в Западную Азию, на Индийский субконтинент, на Ближний Восток и в Восточную Европу, затмение уже будет продолжаться, когда поднимается луна. Аляска, Гавайи и северо-западная Канада будут видеть затмение от начала до конца.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в понедельник, 21 августа, "великое солнечное затмение" наблюдают жители 14 штатов США. Впервые за 99 лет солнце полностью закрылось Луной.