В Украине до сих пор без света остаются 12 населенных пунктов

Все они - в Одесской области. Как сообщает пресс-служба Государсвтенной слудбы по чрезвычайным ситуациям, бригады облэнерго продолжают вести восстановительные работы.

Напомним, сильные снегопады, которые прошли в Одесской области еще 18 января, обесточили более 500 населенных пунктов в области. С тех пор в городах и селах постепенно восстанавливают электроснабжение.

Как сообщал УРА-Информ, в связи с ухудшением погодных условий в Киевской городской государственной администрации планируют ограничить въезд большегрузного транспорта в столицу. Такие меры будут приняты в течение ближайших дней. Как сказано в сообщении КГГА, опубликованном в воскресенье, 28 января, такое решение будет принято в случае усиления снегопада.