В Иране из-за снегопадов закрыли аэропорты и школы

На Иран в воскресенье, 28 января, обрушился сильный снегопад.
В столице страны Тегеране местные власти закрыли аэропорты и школы. Также учебные заведения закрыты в нескольких других частях страны.
Как сообщает "Радио Свобода", в результате непогоды в Иране сотни машин заблокированы на дорогах. Для помощи автомобилистам мобилизованы сотни групп "Красного Полумесяца".
При этом железнодорожное сообщение между Тегераном и городом Машхад на северо-востоке страны приостановлены.
По данным "Красного Полумесяца", 6,6 тысяч человек доставлены в пункты временного размещения. Кроме того, по сообщениям местных СМИ, большое число проводов электросетей и автомобилей повреждены из-за падения деревьев.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, в связи с ухудшением погодных условий в Киевской городской государственной администрации планируют ограничить въезд большегрузного транспорта в столицу.