02:00 29.01.2018 | Общество | Новости
100185200:Polishuk

В Иране из-за снегопадов закрыли аэропорты и школы

На Иран в воскресенье, 28 января, обрушился сильный снегопад.

В Иране из-за снегопадов закрыли аэропорты и школы

В столице страны Тегеране местные власти закрыли аэропорты и школы. Также учебные заведения закрыты в нескольких других частях страны.

Как сообщает "Радио Свобода", в результате непогоды в Иране сотни машин заблокированы на дорогах. Для помощи автомобилистам мобилизованы сотни групп "Красного Полумесяца".

При этом железнодорожное сообщение между Тегераном и городом Машхад на северо-востоке страны приостановлены.

По данным "Красного Полумесяца", 6,6 тысяч человек доставлены в пункты временного размещения. Кроме того, по сообщениям местных СМИ, большое число проводов электросетей и автомобилей повреждены из-за падения деревьев.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в связи с ухудшением погодных условий в Киевской городской государственной администрации планируют ограничить въезд большегрузного транспорта в столицу.

Поделиться
Читайте также:
 
В Финляндии на выборах переизбран действующий президент В Ровенской области неизвестный бросил гранату во двор жилого дома - ФОТО Число задержанных на митингах в России выросло до почти 260 человек В США на автомойке произошла стрельба, погибли пять человек
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив