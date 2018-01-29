В Иране из-за снегопадов закрыли аэропорты и школы

В столице страны Тегеране местные власти закрыли аэропорты и школы. Также учебные заведения закрыты в нескольких других частях страны.

Как сообщает "Радио Свобода", в результате непогоды в Иране сотни машин заблокированы на дорогах. Для помощи автомобилистам мобилизованы сотни групп "Красного Полумесяца".

При этом железнодорожное сообщение между Тегераном и городом Машхад на северо-востоке страны приостановлены.

По данным "Красного Полумесяца", 6,6 тысяч человек доставлены в пункты временного размещения. Кроме того, по сообщениям местных СМИ, большое число проводов электросетей и автомобилей повреждены из-за падения деревьев.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в связи с ухудшением погодных условий в Киевской городской государственной администрации планируют ограничить въезд большегрузного транспорта в столицу.