Украина вошла в 30 самых "старых" стран мира

Так, по национальному демографическому прогнозу к 2025 году доля людей старше 60 лет составит 25 процентов. В целом старение населения является мировым процессом.

Доля людей пожилого возраста в структуре населения растет высокими темпами в развитых странах и многих развивающихся странах.

"По состоянию на 1 декабря 2017 года население составляло 42,4 млн человек, без учета жителей оккупированного Россией Крыма", - говорится в сообщении.

При этом некоторые эксперты утверждают, что постоянное население Украины составляет ныне 35 млн. В частности, такие показатели составлены без учета оккупированных Крыма и части Донбасса и с учетом оттока трудовых мигрантов.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Украине увеличивается минимальный необходимый стаж работы для получения пенсии по возрасту. Таким образом, согласно пенсионной реформы, стаж вырос с 15 до 25 лет. В частности, с началом нового года заработала соответствующая часть положений пенсионной реформы в Украине, которую приняла Верховная Рада в октябре 2017 года.