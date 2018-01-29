14:59 29.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Украина вошла в 30 самых "старых" стран мира

В Министерстве социальной политики заявили о том, что Украина вошла в 30-ку самых "старых" стран мира по доле людей в возрасте 60 лет и старше. 

Украина вошла в 30 самых

Так, по национальному демографическому прогнозу к 2025 году доля людей старше 60 лет составит 25 процентов. В целом старение населения является мировым процессом.

Доля людей пожилого возраста в структуре населения растет высокими темпами в развитых странах и многих развивающихся странах.

"По состоянию на 1 декабря 2017 года население составляло 42,4 млн человек, без учета жителей оккупированного Россией Крыма", - говорится в сообщении.

При этом некоторые эксперты утверждают, что постоянное население Украины составляет ныне 35 млн. В частности, такие показатели составлены без учета оккупированных Крыма и части Донбасса и с учетом оттока трудовых мигрантов.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Украине увеличивается минимальный необходимый стаж работы для получения пенсии по возрасту. Таким образом, согласно пенсионной реформы, стаж вырос с 15 до 25 лет. В частности, с началом нового года заработала соответствующая часть положений пенсионной реформы в Украине, которую приняла Верховная Рада в октябре 2017 года.

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